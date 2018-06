3x genieten van gezonde smoothies

Gezonde smoothies zijn niet alleen goed voor de lijn, maar passen ook nog eens perfect bij de zomerse temperaturen. VIVA verzamelde drie hotspots waar jij heerlijk kunt genieten van een smoothie, een bananen pancake of iets anders verantwoords.

Feel good

Zwaar weekend gehad of te veel ongezonde dingen naar binnen gewerkt? Bij Feel Good in Groningen maken ze healthy shots waar je lichaam blij van wordt. Je kunt er gerust een brownie bij nemen, ook die zijn gezond. Op het vegetarische menu vind je alles van bananen pancakes met vers fruit tot een huisgemaakte quinoa-notenburger. Ze zitten ook nog eens in de gezelligste straat van Groningen: de Oude Kijk in ’t Jatstraat.

Smood juicebar

Voor je dagelijkse portie vakantiegevoel moet je bij Smood in Utrecht zijn. De juicebar is geïnspireerd op de batidos die je op Curaçao vindt: kleine kraampjes waar vers fruit wordt verkocht. Hier kun je elke dag terecht voor een versgemaakte fruitreep voor onderweg, een gezonde smoothie of een verantwoord ontbijt.

Sappi

Bij deze kleine sapbar in hartje Rotterdam zit je goed. En niet alleen voor sappies; ze hebben ook fijne vegan gerechten, koffie en lunchsalades. Wie het serieuzer wil aanpakken, gaat voor een gezond shotje of een detoxkuur van drie, vijf of zeven dagen. Die detoxsapkuren bezorgen ze ook bij je thuis.

Beeld: iStock