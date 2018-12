Na een dagje shoppen – even lekker opwarmen bij de haard – met heerlijke frieten of een gepocheerd ei? Wij zetten voor jou de lekkerste plekken op een rij.

Vurige frieten

Aanrader aan ’t IJ in Amsterdam: Meneer Nieges. De zomers breng je hier door op het terras, de winters al loungend op gezellige hangbanken rond het knisperende haardvuur. Bestel een portie frietjes – die zijn hier niet normaal lekker – en warm lekker op.

meneernieges.nl

Blijvertje ’s

Ochtends een cappuccino en een gepocheerd eitje, later op de dag een goed glas wijn of een gin-tonic. Bij Jamey Bennett in Den Haag is het van vroeg tot laat goed toeven. Wie een plekje bij de open haard weet te bemachtigen, gaat er nooit meer weg. jameybennett.nl

Luilekkerplek

Loft 88 in Utrecht is een prachtige tent met een menukaart vol verrukkelijk comfortfood. Elke zondag is het Lazy Sunday en kun je de hele dag chillen bij lazy tunes. Eh, nadat je voor een plekje bij het vuur hebt gevochten.

loft88.nl

