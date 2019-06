Buiten de deur eten is altijd leuk, maar het eten smaakt nog beter als het ook nog eens duurzaam is. Deze hotspots zijn voor een duurzame wereld en tegen voedselverspilling.

1. No waste, please

Instock zet voedselverspilling letterlijk en figuurlijk op de kaart. Groente en fruit met een schoonheidsfoutje, brood van een dag oud of vlees en vis dat over is, wordt opgehaald bij plaatselijke Albert Heijns en andere winkeliers, en gebruikt door de chefs van Instock. En je hoeft niet alleen te eten wat de Instock-pot schaft, want er is elke dag keuze uit acht verschillende gerechten. Instock heeft locaties in Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

instock.nl

2. Kom van dat dak af

In Rotterdam kun je aan de drukte van de stad ontsnappen op de zevende etage van het Schieblock. Hier vind je een ware groene oase: Op Het Dak, de grootste dak-akker van Europa. Hier kom je voor een ontbijt of lunch die puur, vers en lekker is. De meeste ingrediënten komen uit eigen tuin en van boeren uit de regio. Genieten, ook van ’t uitzicht.

ophetdak.com

3. Onbewoond eiland

Perfect voor als je de stad even zat bent: dineren op een (bijna) onbewoond eiland. Op Vuurtoreneiland in het Markermeer kun je van nu tot september dineren in het zomerrestaurant, ofwel een transparante glazen kas. Tijdens het diner worden je smaakpapillen verwend met onder andere lokaal geoogste groenten. Dit restaurant is er zeker een voor op de bucketlist. Alleen al de reis ernaartoe met het historische IJveer vanaf Amsterdam is de moeite waard. Let op: twee maanden van tevoren reserveren.

vuurtoreneiland.nl