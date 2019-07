3x little Italy: waan je even in de Italiaanse zon

Pizza liefhebbers opgelet! Waan je even in de Italiaanse zon met een overheerlijke pizza. En daar hoef je niet eens het land voor uit. Wij verzamelden drie hotspots waar je pizza’s kan eten.

Bij de filialen van het traditionele Italiaanse restaurant Mangiare in Rotterdam bestel je een borrelplank vol heerlijke antipasti. Geen tijd of zin om te blijven? Je kunt de happen ook to go bestellen. Ga je voor een diner na de borrel, zorg dan dat je nog wat ruimte overhoudt voor de fijne Italiaanse gerechten die voor je neus worden bereid.

Alleen al door de locatie is dit een plek voor op je bucketlist. Je kunt een aantal dagen per jaar genieten van een Italiaans vijfgangenmenu in een orangerie in Heiloo. Helemaal in Italiaanse stijl zit je met z’n allen aan een lange tafel. Zo waan je je in een Toscaanse tuin in plaats van in een Noord-Hollands dorp. Je moet wel even reserveren, want vol is vol.

Liefhebber van goede Italiaanse wijn en pizza? Dan ben je bij Nolita in Haarlem aan het goede adres. Het is een pizzabar mét authentieke steenoven, uiteraard uit Italië. Ook van pasta’s, antipasti en vooral tiramisu hebben ze verstand. En van de borrelhapjes wordt iedereen blij.

What We Like is afkomstig uit VIVA 28-2019. Deze editie ligt t/m 10 juli in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Nolita