3x soeprestaurants voor de echte liefhebbers

Na een lange dag shoppen in de regen even bijkomen? Ga dan voor een heerlijke soep. Dat is weer eens wat anders.

1. Broodje erbij?

Huisgemaakt in alle kleuren en geuren. Met een goed stuk brood om te dopen: de Soepwinkel in hartje Groningen weet hoe ’t moet. Het soeprepertoire bestaat uit zestig (!) verschillende soepen, waarvan er dagelijks vier op het menu staan.

desoepwinkel.com

2. Mooi meegenomen

Ook Amsterdam kent een pareltje: Soup en Zo heeft drie take away-vestigingen in het centrum van de stad. Zeven dagen per week staan er minstens acht verschillende soepen op het menu. Lekker als snel avondmaal of gezonde, warme lunch.

soupenzo.nl

3. Voor uit & thuis

Pal tegenover het Utrechtse stadhuis vind je lunchroom De Burgemeester. Je kunt er altijd kiezen uit minstens vijf verse, zelfgemaakte soepen, die je ter plaatse kunt opeten in het schattige zaakje of meenemen in een take away-beker.

deburgemeester-utrecht.nl

