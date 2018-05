Hotspots gevonden: 3x ticket to the tropics

Heb je dit jaar geen geld om op vakantie te gaan of ben je aan het sparen voor een lange reis? Geen probleem! Bij deze drie hotspots waan je je onder het genot van een lekkere kop koffie of een versie smoothie middenin de jungle. Inclusief kleurrijke planten en een behang van koffiefilters.

Kek

Deze koffiebar aan de Voldersgracht in Delft is de plek voor lekkere trek. Bij binnenkomst loop je meteen langs de wild aangeklede sappenbar waar de bediening jouw smoothie vers bereidt. Daarnaast hebben ze bananenbrood, cheesecake, brownies en suikervrij gebak. Allemaal homemade natuurlijk.

De Tulp

Sinds deze bar met een flink Caribisch tintje zijn deuren heeft geopend, is het in de Amsterdamse Pijp standaard acht graden warmer. Geniet van exotische soepen en frisse salades op de kleurrijke veranda tussen de jungle van planten.

Coffeelab

Voor de lekkerste (ijs)koffie ga je naar deze tropische verrassing in hartje Den Bosch met een plafond vol hangplantjes en een behang van koffiefilters. De kaart heeft sinds kort trouwens ook een borrelkatern met nachos, dips en Vietnamese kip.

Beeld: iStock