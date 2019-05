3x voor ieder wat wils in de foodhallen

Is beslissen wat jullie ’s avonds zullen eten ook elke keer weer een levensvraag? Of heb je gewoon giga last van keuzestress? Bij deze foodhallen zit je elke keer goed én is er voor ieder wat wils.

1. De keuze is reuze

Geen discussies meer over of het vanavond sushi, Indiaas of Italiaans wordt. Bij Down Town Gourmet Market in Eindhoven hou je iedereen tevreden, want je kunt er kiezen uit 21 eateries. Denk je nu meteen: dat is eeuwig in rijen staan en ongezellig zitten? Nee hoor. Bij DTGM word je gewoon bediend in een sfeervolle setting.

downtowngourmetmarket.com

2. Eet en weet

Fooddock is de eerste foodhal van Oost-Nederland. In een prachtige oude silo, net buiten het centrum van Deventer, presenteren verschillende keukens hun specialiteit. Zo maak je bij Afrika Masala kennis met – je raadt het al – de Afrikaanse keuken. En bij Antepia proef je authentieke Turkse snacks. Ga zitten aan een van de lange tafels en geniet.

fooddock.nl

3. Food en meer

Dit is echt zo’n plek waar je je prima een hele dag kunt vermaken: Mingle Mush, naast het Centraal Station van Den Haag. Een overdekte hal met foodstands, bibliotheek, arcadespellen, barretjes, een fijn terras en regelmatig livemuziek of een dj. Leuke plek voor een date!

minglemush.nl

Beeld: iStock