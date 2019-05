3x zin in iets zalig zoets

Is het nagerecht ook jouw favoriete gedeelte van de maaltijd? Dan zit je hier hélemaal op je plek. Laat je onderdompelen tussen de lekkerste toetjes en zoetigheden bij deze drie hotspots.

1. The best for last

Als je op de gezonde toer bent, is dit niet de plek voor jou, maar voor de lekkerste toetjes van Haarlem moet je bij de Dessertbar zijn. Yep, ze zijn hier gespecialiseerd in fantastische zoetigheden. Elke dag worden er verse taarten en lekkernijen gebakken. De caramelcheesecake is bij Haarlemmers favoriet en die kan dan ook de hele dag door worden besteld.

dessertbar.nl

2. Suiker walhalla

Een dessert als voor-, hoofd- en nagerecht? Het kan bij Delightful Desserts in Breda, de place to be voor de zoetekauw. Hier kun je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kiezen uit honderd verschillende desserts. Of je nou wat zoets wilt bij de koffie of de wijn, het kan gewoon. Milkshakes, wafels, crêpes en taartjes… need we say more?

delightfuldesserts.nl

3. Tijd voor ’n toet

In deze open bakkerij weten ze van pure en eerlijke ingrediënten hemelse creaties te maken. Bereid je voor op keuzestress, want alles is om je vingers bij af te likken. Hier vinden ze het altijd tijd voor een toet, daar moet je niet tegen in willen gaan. Aanrader: het TOET-diner met zeven gangen desserts. Van aardbeiensoep met basilicum en chocolade fondant tot een kaasplateau of perentaartje.

toet.nu

