3x zon zee strand, de leukste strandtenten op een rij!

Lekker een dagje naar het strand deze zomer? Dit zijn de leukste strandtenten op een rij!

1. Geen gevlieg

Voor een bezoekje aan deze prachtige strandtent is een ticket naar de Mexicaanse kust niet nodig. Je waant je hier in het buitenland, maar bent gewoon in Noordwijk. Tulum Tulum heeft twee zaken naast elkaar: een beachbar met zelfservice waar je broodjes, sappen en taart kunt halen. Het restaurant is groter en heeft veel zitplaatsen. Vlij jezelf in een van de rotanstoelen en blijf hangen totdat je de zon in de zee ziet zakken.

2. Vissig

De naam zegt het al: hip is Hippie Fish zeker. Denk: relaxte vibe, lekker eten, inspirerend interieur en chille muziek. En ja, op de kaart vind je vooral vis. Naast de strandtent zelf, heeft Hippie Fish een beachhouse dat je kunt huren. Perfect voor een romantisch weekendje Zandvoorts strand. Bikini aan en gáán.

3. Zittenblijver

Beachclub Barbarossa, aan het populaire Zwarte Pad in Scheveningen, brengt je terstond in Rivièra-sferen. Het interieur vol streepjes maakt blij en bovendien kun je er verrukkelijke gerechten bestellen. Aanrader: de steaktartaar met toast. Hou de website van Barbarossa ook goed in de gaten, want er worden na het diner vaak nog leuke housefeesten gehouden.

