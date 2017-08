4x easy én gezonde ontbijtjes

Bestaat jouw ochtend uit rennen, vliegen en weer doorgaan? Of staat je wekker standaard in de snooze-stand? In alle gevallen begin je de dag stukken beter met een lekker voedzaam ontbijt. Hier een aantal tips voor een makkelijke en voedzame ontbijtjes.

Want van een goed ontbijt krijg je niet alleen energie, ook je stresslevel gaat omlaag en je krijgt een mentale boost. Dus neem even de tijd om te genieten van een van deze heerlijke ontbijtjes.

1. Hello Froyo

Een lekker fris ontbijt perfect voor een warme dag, de froyo. Wat heb je nodig? Een stevige blender die tegen een stootje kan, bevroren fruit naar keuze en 150 ml yoghurt. Doe alles in de blenden en laat het mixen tot het ijs is geworden, easy toch? Maak het helemaal af met toppings naar keuze zoals kokossnippers of voor een lekker bite Bolletje Krokante ontbijtgranen.

2. Smooth-a-licious

Vergeet ook de smoothies niet! Handig is als je die gewoon in de blender kunt maken. Mix spinazie, peer, kiwi en een beetje gember. Of sinaasappel met bosvruchten en framboos. Tip: voor een lekkere bite doe je wat krokante ontbijtgranen van Bolletje in je smoothies.

3. Om mee te nemen

Granola bars zijn perfect voor onderweg, omdat je er instant energie van krijgt. En je maakt ze makkelijk zelf. Dit heb je nodig: dadels zonder pit (200 g), ahornsiroop (100 g), notenboter (65 g), ongebrande en ongezouten amandelen (100 g), Bolletje Krokante ontbijtgranen (150 g) en een vleugje kaneel. Wel de dadels, hak de noten en maak de dadels klein in de blender. Mix alles in een kom en kneed tot een grote bal. Maak de bal plat en zet ’m een nachtje in de koelkast. Snijd de volgende ochtend in gelijke repen.

4. Avocado toast

Wat zouden we zonder deze vrucht moeten. Prak een avocado en voeg peper en zout naar smaak toe. Wil je een iets pittigere spread? Voeg dan ook een gesnipperd uitje en pepertje toe. Toast twee sneetjes brood en besmeer met de avocado spread. Simpel maar heerlijk! Ook erg lekker met een gekookt of gebakken eitje erop. Nog smeuïger? Probeer dan eens een gepocheerd eitje.

5. Boordevol vezels én minder suiker

Goed nieuws: de ovengebakken Krokante ontbijtgranen van Bolletje zitten vol met vezels. Ze worden gemaakt van granen als haver, tarwe en rogge en vervolgens goudbruin gebakken in de oven. Verder bevatten de granen 65% minder suiker dan andere krokante muesli’s. Niet voor niets is 92% van de vrouwen enthousiast over Bolletje Krokante ontbijtgranen hazelnoten & amandelen!