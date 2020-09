5 simpele tips om je dieet gezonder te maken

Gezond eten is goed voor je, ongeacht wie je bent of wat je doelen zijn. Maar het kan lastig zijn om te weten waar je moet beginnen. In plaats van het nieuwste dieet uit te proberen, breng kleine, gezonde veranderingen aan die gemakkelijk zijn door te voeren. Gezond eten betekent niet dat je alles wat je eet in één keer moet veranderen. Met deze kleine aanpassingen kom je al aardig in de buurt.

Eet meer groente tussendoor

Groente is onmiskenbaar gezond. Het zit boordevol vezels, vitamines, mineralen en plantaardige stoffen die ontstekingen helpen te bestrijden en je cellen beschermen tegen schade. Maar eet jij er veel van, buiten het avondeten om? Onlangs is het advies van het Voedingscentrum veranderd van 200 naar 250 gram groente per dag. En dat terwijl de meeste mensen niet meer dan 150 gram binnenkrijgen. Een makkelijke manier om meer groente te eten is om het ook in andere maaltijden te verwerken. Op een boterham met kaas kun je bijvoorbeeld makkelijk wat rauwe spinazie, tomaten en komkommer doen. Of denk aan een zelfgemaakte groentesoep of maaltijdsalade.

Haal gezonde snacks in huis

Ligt die zak chips van afgelopen weekend te lonken? Dat is ook niet zo gek, de mens is gek op vet- en koolhydraatrijk eten. Nog iets met de oertijd en zo. Zorg dat de gezonde keuze voorhanden is en ongezonde snacks uit het zicht. Gezonde versnaperingen zijn onder andere verse noten, fruit en volkoren crackers en kwark met muesli.

Laat suikerrijke dranken staan

Drink water, thee of zwarte koffie in plaats van suikerhoudende dranken. Je krijgt met een blikje frisdrank of sap al gauw 120 calorieën en 7 suikerklontjes binnen. Veel mensen hebben een gezond gewicht bereikt door enkel deze dranken te laten staan. Daarnaast is het veel beter voor hart en vaten om niet te veel suiker te consumeren.

Switch naar magere kazen

Waarom drinken we met z’n allen halfvolle melk om minder vet binnen te krijgen, om vervolgens ons brood met volvette kaas te beleggen? Zuivelproducten bevatten veel gezonde voedingsstoffen maar ook veel verzadigde vetten die het cholesterol verhogen bij overmaat. Door te kiezen voor 30+ kaas krijg je ongeveer 40% minder verzadigd vet binnen. Andere magere kazen zijn mozzarella, hüttenkäse en zachte geitenkaas.

Kook vers

Wanneer je een moeilijk buitenlands gerecht kookt is een kruidenzakje soms makkelijker en economischer dan twintig losse kruidenpotjes aan schaffen die je vervolgens nooit meer gebruikt. Maar met koken geldt: less is more! Veel culturen gebruiken geen tientallen kruiden in een gerecht, ook al lijkt het in recepten soms wel zo. Een voorbeeld is de Italiaanse keuken; met enkele ingrediënten kookt men een top gerecht. Die kant-en-klare pastasaus maak je dus gemakkelijk zelf. Basis tomatensaus kun je maken van een pakje 100% gezeefde tomaten, verse basilicum, olijfolie en wat peper en zout. Naast dat je gezond eet is het ook nog eens veel smaakvoller.

Kortom, je hoeft dus niet over te gaan op een dieet van louter quinoa en chiazaad om gezond te eten. Simpele aanpassingen zoals deze hebben grote invloed op het gezonder maken van je voedingspatroon.

Over diëtiste Desiré

Desiré van der Kruk (24) is na het behalen van haar bachelor Voeding en Diëtetiek een online diëtistenpraktijk begonnen. Op www.jouwfoodplan.nl geeft ze diverse voedingstips en kan je terecht voor online dieetconsulten en voedingsschema’s op maat. Daarnaast schrijft ze graag artikelen over voeding en gezondheid, zoals voor de Viva. Guilty pleasures van deze diëtist zijn nacho’s en Ben en Jerry’s.