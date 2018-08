5 tips om zeeën van tijd te besparen in de supermarkt

Je vrije ochtend of middag volledig kwijt zijn aan het doen van boodschappen: dat wil natuurlijk niemand. Hoe je sneller door de supermarkt kunt sjezen zonder meerdere ingrediënten voor het avondeten te vergeten? VIVA helpt je een handje.

1. Maak een lijstje

Bereid je zo goed mogelijk voor op je bezoek aan de supermarkt. Wat heb je nodig en wat wil je die dag of week eten? Maak een lijstje en doe dit zo efficiënt mogelijk; op de volgorde waarop het in de winkel ligt, bijvoorbeeld.

2. Kies je lievelingswinkel

Als je altijd naar dezelfde winkel gaat, weet je waar je alles kunt vinden. En da’s niet alleen handig tijdens het shoppen, maar ook tijdens het maken van dat lijstje. Misschien ben je al met al iets meer kwijt voor je maandelijkse boodschappen, maar het scheelt je wel veel tijd en ergernissen in de supermarkt.

3. Folders doorspitten

Bovendien is het een goed idee om de folders door te spitten om te zien wat er in de aanbieding is; hier kun je je boodschappen wellicht op afstemmen. Vallen er geen fysieke folders bij jou op de mat? Zoek ze dan online op.

4. Alleen naar de supermarkt

Hartstikke gezellig om samen met je partner de supermarkt in te duiken, toch? Think again. Los van het zuchten en steunen van je partner die het verschrikkelijk vindt om boodschappen te doen, moet je bovendien óók rekening houden met wat hij in dat mandje wil gooien. Ga lekker alleen en overleg desnoods van te voren wat er op het menu staat.

5. Mandje in plaats van kar

Als je weet dat je niet veel moet hebben, kun je beter met een mandje door de supermarkt banjeren dan met een kar. Niet alleen omdat je er minder goed langs kan wanneer het druk is, maar ook omdat je (onbewust) die kar veel voller gooit met onnodige boodschappen – die je na het afrekenen moet inpakken en bij thuiskomst weer uit moet stallen. En dat is best een werk (plus, het kost een hoop!).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.