Samen genieten op Koningsdag: 5x kindvriendelijke oranje cocktails

Ook dit jaar helaas geen Koningsdag zoals we die kennen. Gezellig een terrasje pakken kan ook nog niet en met z’n allen op de rommelmarkt lopen valt ook niet binnen de 1,5 meter samenleving. Maar met deze heerlijke oranje cocktails kom je Koningsdag wel door. Sprint naar de keuken, maak én drink ze met het hele gezin en geniet van de koninklijke familie!

Oranje cocktails

Deze vier mocktails maak je in een handomdraai samen met je kids. Zo zijn ze bezig én kun je genieten van de lekkerste drankjes op Koningsdag. Win-winsituatie dus!

1. Oranje Shirley Temple

Een Shirley Temple is normaal gesproken ook al een niet-alcoholische cocktail. Deze word gemaakt met gemberbier, grenadine en sinaasappelsap. Omdat gember nogal een specifieke smaak is, is deze voor de kids aangepast. Wat heb je nodig (per glas) ?

100 ml vers fruitsap (naar keuze)

100 ml gele limonade

20 ml grenadine sap

Ijsblokjes

Eventueel een besje ter versiering

Gelukkig is deze cocktail ontzettend makkelijk te maken. Zo kun je binnen drie tellen genieten van je heerlijke drankje.

Vul een glas met ijsblokjes, het sap en de limonade en roer dit door elkaar Giet er voorzichtig een scheutje grenadine in Werk het af met een besje en een rietje

2. Orange Zip

Deze cocktail ‘zip’ je zo naar binnen. Door de citrusvruchten is deze cocktail een echte verfrisser tijdens een warme Koningsdag. Wat heb je nodig?

150 ml pompelmoes sap (eventueel te vervangen met sap van een andere citrusvrucht)

60 ml sinaasappelsap

30 ml citroensap

30 ml grenadine

Ijsklontjes

Een sinaasappelschijfje ter versiering

Natuurlijk is deze ook weer snel en simpel te maken. Handig voor de kids (en voor jezelf!)

Leg een beetje ijs op de bodem van het glas Schenk het pompelmoessap, het sinaasappelsap en het citroensap in het glas Roer het rustig door elkaar en voeg het grenadine sap toe Ten slotte versier je het glas met een sinaasappelschijfje en je kunt gaan genieten!

3. Sunset

Dit is een van de bekendste drankjes in cocktailland. De Sunset heeft zijn naam te danken aan de limonadesiroop die aan het einde wordt toegevoegd. Wat heb je nodig voor deze variant:

Een scheutje limonadesiroop

120 ml Sprite

120 ml sinaasappelsap

Ijsblokjes

Kersen of schijfjes sinaasappel voor versiering

Deze mocktail wordt al iets moeilijker om te maken. Maar met een beetje hulp wordt dit alsnog een prachtig drankje.

Vul het glas met ijsklontjes. Schenk het scheutje limonadesiroop in het glas. Mix de sprite en sinaasappelsap in een apart glas. Schenk de mix vervolgens langzaam in het glas met ijs. Door dit langzaam te doen ontstaat het zonsondergang effect. Versier het glas vervolgens met een kersje of sinaasappelschijfje.

Lees ook

What we like: 3x cocktails aan huis

4. Magic Mango

Dit zoetje drankje kan nog wel eens favoriet bij je kinderen worden. Niet alleen omdat het een zogenaamd ‘toverdrankje’ is, maar ook omdat deze magisch lekker is! Wat heb je nodig:

4 of 5 schijfjes komkommer

30 ml honing

42 gram mangopuree

44 ml limoensap

44 ml gemberbier (eventueel te vervangen door extra limoensap)

Toch is voor dit toverdrankje wel een beetje hulp nodig als je het met kleintjes maakt.

Stamp de komkommerschijfjes en de honing fijn in een groot glas of echte cocktailshaker Voeg hier de mangopuree en het limoensap aan toe. Voeg er vervolgens het ijs aan toe en schudden maar. Wanneer je geen cocktailshaker hebt, kun je het glas afdekken met een stuk folie. Daarna schenk je de mix over in een nieuw glas met ijs. Laat de mix door een zeefje lopen, zodat de komkommerrestjes en het ijs waarmee je hebt geschud achterblijven. Tenslotte vul je het glas aan met ginger beer.

5. Virgin Mimosa

Dit is dé cocktail om mee te proosten. Schenk de cocktail in een champagneglas en proost op onze koning. Dit heb je nodig:

60 ml alcoholvrije champagne

60 ml sinaasappelsap

Feestelijke champagneglazen

Een sinaasappelschil

Naast dat deze cocktail het best past bij de gelegenheid, is ‘ie ook nog het makkelijkst te maken. Waar wacht je nog op?

Schenk het sinaasappelsap in het champagne glas. Vul het glas aan met de alcoholvrije champagne. Voeg de sinaasappelschil toe als garnering.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: GettyImages