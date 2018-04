6x koffietentjes in vakantielanden die het zeker goed doen op je Insta-feed

Naast de leukste verblijfplaats, de mooiste stranden en de lekkerste restaurants, mogen op vakantie natuurlijk ook de meest fancy koffietentjes niet ontbreken. En geloof ons: deze vijf barretjes belanden linea recta op je to do-list.

Waar je hier spontaan de neiging krijgt om werkelijk alles op de foto te zetten zodra je Sticky Fingers of de Corner Bakery inloopt, heb je ook in onder andere Indonesië en Mexico een aantal tentjes waar je maar wat graag aan je latte macchiato lurkt.

1. Alfred Coffee

De slogan van het restaurant – is overigens niet te missen, want je loopt er recht tegenaan – is ‘But first, coffee’, en dat is natuurlijk iets waar we heel erg blij van worden. Terwijl jij nog even de slaap uit je ogen wrijft, krijg je hier een heerlijk koffietje voorgeschoteld. En wanneer je vervolgens helemaal wakker bent, kun je ook nog even alles op de kiek zetten. Daar gaat je Instagame blij mee zijn.

Waar: Meerdere locaties in Californië

Een bericht gedeeld door Alfred (@alfred) op 8 Apr 2018 om 1:09 (PDT)

2. Raw Love

Vergeet het bohemian Ibiza: Tulum is namelijk de hotspot waar je voor een bohemian en relaxed sfeertje zijn moet. Het hippe tentje Raw Love is absoluut geen uitzondering op deze regel, en met uitzicht op het strand komen zelfs de grootste chaoten hier tot rust. Koffie eenmaal gehad? Bestel dan nog lekker iets van de veganistische menukaart. Deze bestaat namelijk uit alleen maar verse ingrediënten en heel veel kleurrijk fruit, waardoor je je dag gelijk opgewekt en vrolijk begint

Waar: Tulum, Mexico

Een bericht gedeeld door Raw Love (@rawlovetulum) op 21 Mrt 2018 om 8:05 (PDT)

3. Brunch & Cake

Het is misschien wel dé hotspot van heel Barcelona. Wees dan ook niet verbaasd als je hier even een tijdje moet wachten, want het zou zomaar kunnen zijn dat je hier ruim een halfuur in de rij voor een tafeltje staat. Maar, als je dan eenmaal zit, is het de wachttijd meer dan waard. Niet alleen de koffie, het eten en de cakejes zijn hier verrukkelijk, ook het interieur is om bij weg te dromen. Of om je Instagram mee op te leuken, natuurlijk.

Waar: Barcelona, Spanje

Een bericht gedeeld door Brunch&Cake (@brunchandcake) op 18 Dec 2017 om 5:09 (PST)

4. Unicorn Café

Tegen een café dat volledig geïnspireerd is door de kleuren van een eenhoorn zeggen we natuurlijk nooit nee. Van het roze interieur tot aan de regenboogkleurige wafels: hier krijg je letterlijk ALLES in de kleuren van een unicorn. Misschien niet de plek waar je lief erg enthousiast of blij van wordt. Maar hé, in een relatie draait het allemaal om geven en nemen toch? En in dit geval is het dus jouw moment om te ‘nemen’.

Waar: Bangkok, Thailand

Een bericht gedeeld door UnicornBrand💗Unicorn Cafe (@unicornbrand) op 11 Feb 2018 om 10:26 (PST)

5. Peggy Porschen

Maar ook iets dichter bij huis is er een leuk tentje om je ontbijt te nuttigen. In het altijd prachtige Londen kun je je hart namelijk ophalen bij Peggy Porschen. Helemaal wanneer je zin hebt om je versierde cappuccino te beginnen met een heerlijke cupcake of een plak red velvet cake. Je bent nou eenmaal op vakantie, stedentrip of whatsoever, dus kan jou het schelen dat je niet ontbijt met yoghurt of brood.

Waar: Londen, Verenigd Koninkrijk

Een bericht gedeeld door Peggy Porschen (@peggyporschenofficial) op 18 Apr 2018 om 4:30 (PDT)

6. Cafe Organic

Ha, dacht je in Indonesië alleen maar hele rijsttafels voorgeschoteld te krijgen? Echt niet! Bij het hippe Cafe Organic kun je namelijk je hart ophalen bij de heerlijk uitziende acai bowls en smoothies. En dat terwijl je je midden tussen de wuivende palmbomen begeeft en het zonnetje hoog aan de hemel staat. Wat wil een mens nog meer?

Waar: Bali, Indonesië

Een bericht gedeeld door CAFE • ORGANIC (@cafeorganicbali) op 28 Mrt 2018 om 8:03 (PDT)

Bron HLN.be | Beeld Instagram, iStock