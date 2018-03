Moet je bij zijn: Ron Blaauw organiseert sterrendiner voor jou en je hond

Ondanks het feit dat het nog ruim een half jaar wachten is op Dierendag, is het nooit verkeerd om je trouwe viervoeter even extra in de watten te leggen. Sterrenchef Ron Blaauw en Hulphond Nederland dachten er net zo over en dus organiseren zij speciaal voor jou en je huisdier een Doggie Diner. Enne, dat wil je natuurlijk niet missen!

Zet je geliefde maar voor heel even aan de kant, want op 22 maart draait het allemaal om jouw hond. Hulphond Nederland slaat voor het heuse hondendiner de handen ineen met niemand minder dan Ron Blaauw. Want waar jouw beste maatje getrakteerd wordt op een maaltijd dat is samengesteld door echte hondenvoeding-experts, krijg jij op jouw beurt een geweldig sterrenmenu voorgeschoteld door de sterrenchef himself.

Donatie

Zoals je misschien al zou verwachten is dit speciale diner een unieke beleving en is er voor dit exclusieve dinertje dus niet voor iedereen plaats. Om voor jezelf en je lieftallige hond kans te maken op het fancy dinner, is het dus van belang dat je zo snel mogelijk naar de website van Doggie Dinner gaat. Daar kun je vervolgens de organisatie steunen, waardoor je kans maakt op die felbegeerde gratis kaarten. Good luck!

