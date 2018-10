Lekker dippen: Zo maak je een broodpan

Je hoeft het echt niet zelf te bakken. En bakken met tijd is ook geen vereiste. Wat dan wel? Goede kaas om te smelten, een warme oven en lekkere trek.

Productie Valérie Ntantu | Tekst Guillaume Marinette | Foto’s David Japy

Broodpan

Voor 4 personen | Bereidingstijd: 15 minuten

600 g alpenkazen (200 g Beaufort, 200 g Comté en 200 g Emmentaler) * 200 ml droge witte wijn • 1 theelepel nootmuskaat • 1 teentje knoflook, geperst (optioneel) • 1 Frans landbrood (pain de campagne)

Doe alle ingrediënten, behalve het brood, in een steelpan en laat de kazen op laag vuur smelten. Roer regelmatig en let op dat de kaas niet aan de bodem vastkoekt. Snijd de bovenkant van het brood, hol de binnenkant uit (dit is de ‘pan’) en snijd het brood dat je eruit haalt in blokjes. Vul de broodpan met het kaasmengsel zodra het is gesmolten en een gladde massa vormt. Zet het geheel op tafel en geef de blokjes brood erbij om in de kaas te dopen. Dip op? Je kunt de ‘pan’ natuurlijk ook opeten!

Dit recept is afkomstig uit VIVA 42-2018. Deze editie ligt t/m 24 oktober in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Beeld: Stokbrood