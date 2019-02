Recept: Geroosterde ui, rode biet & radicchio

Lente, zomer, herfst of winter: frisse en stevige salades zijn alle seizoenen lekker. De lente komt er langzamerhand weer aan, daarom is hier alvast hét recept voor een heerlijke vegan salade. Dus sla je slag!

Productie: Valerie Ntantu | Tekst:Kat Mead | Beeld: Catherine Frawley

Geroosterde ui, rode biet & radicchio

Vegan, seizoen: lente

400 g rode biet, geschild en in partjes • 3 eetlepels olijfolie • 2 rode uien, geschild en in 6 partjes • 2 uien, geschild en in 6 partjes • 200 ml balsamicoazijn • 1 radicchio, in vieren (mét stronk) • 50 g waterkers, zonder steeltjes • 100 g granaatappelpitjes • 50 g hazelnoten, geroosterd en grof gehakt • handje dilleblaadjes • zeezout en versgemalen zwarte peper

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg de rode biet in een braadslede, druppel er 2 eetlepels olijfolie over en voeg wat zout en peper toe. Meng alles met je handen goed door (eventueel met wegwerphandschoenen, bieten geven af), zodat de biet aan alle kanten bedekt is met olie. Zet 30 minuten in de oven. Voeg de uien toe en schep alles goed om. Zet de braadslee nog eens 20-25 minuten in de oven, tot de biet zacht is en de ui goudbruin.

Verwarm intussen de balsamicoazijn 20 minuten in een steelpannetje op middelhoog vuur: tot de azijn tot de helft is ingekookt en een siroopachtige textuur krijgt. Haal van het vuur en laat afkoelen.

Verhit een grillpan op middelhoog vuur en bestrijk de snijkanten van de radicchio met de resterende olie. Leg de radicchio met de snijkant naar beneden in de pan en gril 2 minuten. Keer om en gril nog 2 minuten. Haal ’m van het vuur zodra je mooie grillstrepen ziet, snijd de bladeren los van de stronk. Leg op een grote serveerschaal en leg de waterkers en geroosterde groenten erop. Strooi de granaatappelpitjes en hazelnoten erover en besprenkel alles met de azijn. Breng op smaak met zout en peper en strooi er dille over.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-08, deze editie ligt t/m 26 februari in de winkel of bestel ‘m hier.