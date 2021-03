Soms móet je gewoon iets lekkers. Iets zoets. Je kunt je mond dan een pak hagelslag zetten, maar je kunt ook net iets meer moeite doen en een aardbeientaartje voor jezelf in elkaar flansen. Klinkt als gedoe, is het niet: binnen 10 minuten kun je je cravings stillen.

Het voordeel van dit taartje is dat je ‘m dus helemaal voor jezelf hebt. En in tegenstelling tot een chocoladereep of een zak snoep is het na één portie dus ook gedaan. Fijn qua verleidingen weerstaan, maar ergens natuurlijk ook best jammer.

Grote kans dat je alle ingrediënten al in huis hebt, dus: aan de slag.

Dit heb je nodig:

40 gram bloem

22 gram instant havermout

1 eetlepel lichtbruine suiker

1/4 theelepel kaneel

1/4 theelepel bakpoeder

1 eetlepel ongezouten boter, in kleine stukken gesneden

2 eetlepels volle melk

1 1/3 kopje gesneden aardbeien (of een ander soort fruit)

1/4 kopje poedersuiker

Eventueel slagroom

Aan de slag:

Mix de bloem, havermout, bruine suiker, kaneel en bakpoeder in een kleine kom. Voeg de boter toe en verdeel het evenredig door het bloemmengsel met een vork. Voeg de melk toe en roer totdat je alles hebt gemixt. In een mok die in de magnetron mag, doe je de aardbeien en de poedersuiker. Vervolgens giet je de havermout-topping daar overheen. Warm de mok zo’n anderhalf tot twee minuten op in de magnetron. Laat het een beetje afkoelen en serveer met slagroom.

Smullen!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Pure wow | Beeld: Getty