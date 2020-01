Aha: zoveel dagen kun je overgebleven oliebollen bewaren

Hamvraag: hoelang kun je die lekkere oliebollen én oliebollen met krenten of rozijnen eigenlijk bewaren?

Zolang kun je ze bewaren

Het Voedingscentrum ging op onderzoek uit. Wat blijkt? Als je oliebollen (met krenten) in de koelkast doet, kun je ze 2 dagen bewaren. Je hoeft ze dus niet allemaal op vandaag (of gisteren) opgegeten te hebben.

Langer bewaren? Doe ze in de vriezer, dan blijven ze tot wel 3 maanden goed.

Oude oliebollen opwarmen

Het is natuurijk het lekkerst om de New Years Eve snack even op te warmen. Dat doe je, als de oliebollen meer dan een dag oud zijn, het beste in de airfryer. Zorg er dan wel voor dat de oliebollen niet helemaal bedekt zijn met poedersuiker. Schud de poedersuiker er even af of wrijf het eraf met wat keukenpapier.

Zet de airfryer op 180 graden en warm de bollen niet veel langer dan 3 minuten op. Je hoeft de airfryer dus niet voor te verwarmen. Mocht je écht knapperig van buiten willen en zacht van binnen, dan kun je voordat je de oliebollen erin stopt ook een theelepel olie in de airfryer doen. Warm de Hollandse lekkernij 3 minuten op en laat ze een minuutje op een velletje keukenpapier rusten. Gooi er wat poedersuiker overheen en ze zijn klaar. Aanvallen!