We kunnen allemaal wel genieten van een drankje, maar niemand zit te wachten om wakker te worden na een leuke avond met een kater. Door de uitblijvende avondjes in de kroeg is die kater er wellicht al minder, maar je kunt ze vanaf nu zelfs helemaal vermijden. En da’s een stuk makkelijker dan je denkt. Als je déze drankjes laat staan, word je de volgende ochtend fris en fruitig wakker.

Kater van deze drankjes

Elk drankje dat je neemt bij een avondje stappen, heeft gevolgen voor de kater die je de volgende dag zult hebben. Het ene drankje geeft je meer hoofdpijn en van de andere word je een stuk misselijker. Hoewel veel mensen denken dat cocktails vaak de boosdoeners zijn, is dit niet helemaal waar.

Uit Italië

Even huilen, want het blijkt dat Limoncello dus de ergste katers veroorzaakt. Toch kon je dit al een beetje voorspellen, er zit namelijk wel 30% alcohol in het drankje. Vaak heb je het niet door, omdat het drankje heerlijk zoetzuur is en makkelijk wegdrinkt. Zo drink je er snel té veel van. Hierdoor denk je dat je niet zoveel gedronken hebt maar word je toch de volgende dag wakker met knallende koppijn.

Slechte herinneringen

Naast Limoncello is er nog een drankje dat voor verschrikkelijke katers zorgt. Namelijk: Tequila. Misschien niet zo verassend, want het is wereldwijd bekend dat veel mensen een slechte ervaring met Tequila hebben (gehad). Dit drankje staat er ook om bekend om voor de ergste katers ooit zorgen. Dus als er iets handig is om te vermijden, is het Tequila wel.

