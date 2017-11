Aldi strikes again: ook salted caramel wodka vind je bij de budgetsupermarkt

Frikandellenvlaai, kruidnootjesvlaai en nu wodka met salted caramel smaak: Aldi weet wel hoe ‘ie z’n klanten tevreden moet houden.

De budgetsupermarkt komt met een nieuwe wodka-variant op de proppen, met een ‘verleidelijk zachte en zoete smaak met een zout randje’. En zoals we van Aldi gewend zijn, hoeven we er niet diep voor in de buidel te tasten. Voor 9,99 pond gaan de flessen van 50 cl over de toonbank.

Feestdagen

Er is één nadeel: de flessen liggen net in de schappen bij de Britse Aldi’s, en zijn voor zover wij weten nog niet in Nederland te koop. Aldi, lees je mee? Wij kunnen niet wachten om dit drankje in te schenken met de feestdagen.

Een bericht gedeeld door Sarah finch (@_sarah_finch) op 13 Mei 2017 om 11:52 PDT

Bron Metro UK | Beeld iStock