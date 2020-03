Wait what? Met deze hack heb je altijd een eetrijpe avocado

We eten avocado het liefst overal bij; op ons brood, in de salade of we maken er guacamole van. We zijn – laten we eerlijk zijn – obsessed met deze heerlijke groene vrucht. Maar niets kan onze avocado-maaltijd zo verpesten als een avocado die nog niet rijp is. Blijkbaar wisten we al die tijd nog niet dat er een héél simpele hack bestaat, waardoor voor altijd op tijd een eetrijpe avocado hebt.

Die eetrijpe – en automatisch duurdere – avocado’s uit de supermarkt heb je dus niet meer nodig. Ook hoef je niet meer ongemakkelijk aan bijna iedere avocado in het schap te gaan knijpen om te voelen of-ie rijp is.

Eetrijpe avocado

Het blijft gissen of een avocado rijp is of niet. Tijdens het opensnijden van de vrucht kun je er alsnog achterkomen dat hij nog steeds niet helemaal goed is. Toch is er maar één klein ding dat je hoeft te doen voor de ultieme avocado-check. Verwijder het kleine ‘steeltje’.

Steeltje

Ik hoor je nu al denken dat een avocado helemaal geen steeltje heeft, maar als je goed kijkt zie je aan de bovenkant van een avocado toch een klein ‘steeltje’ dat je heel makkelijk kunt weghalen. Vervolgens hoef je alleen maar naar de kleur onder het steeltje te kijken om te zien of de avocado al rijp is. Zie je daar een geel-groene kleur? Dan is de avocado precies hoe je hem wil eten. En is-ie al bruin gekleurd? Dan moet je hem helaas weggooien, omdat hij al overrijp is.

Bron: The Kitchen | Beeld: iStock