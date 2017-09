Bah! De nieuwste foodtrend is melk met prik

Soms komen er van die producten op de markt waarbij je je afvraagt: ‘waarom?!’ Wij hebben dat gevoel een beetje bij de nieuwste foodtrend (of wat dit zou moeten worden). Zuivelproducent Arla wil in het Verenigd Koninkrijk namelijk een fruitmelk met prik op de markt brengen.

Cool

Volgens de producent is zuivel door de komst van alternatieven als amandel- en rijstmelk niet echt populair meer. Om gewone melk weer aan de man te krijgen, komt Arla met een experiment. Het idee is zuivel met vruchtensmaak en koolzuur.

Populair

Arla verwacht dat jongeren dit drankje massaal zullen drinken. Want prik, daar zijn ze dol op toch? Het drankje zal eerst op de markt komen in het Verenigd Koninkrijk en Singapore, voordat het wereldwijd geïntroduceerd wordt. Wanneer en of het naar Nederland komt is dus nog maar de vraag, we zijn nu wel heel benieuwd geworden naar het resultaat.

