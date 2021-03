Yes please: Baileys met Piña Colada-smaak is als zomer in een glaasje

Mochten we (please laat het niet zo zijn) onverhoopt tóch nog niet op vakantie kunnen deze zomer, is er een manier om ons alsnog in tropische sferen te wanen. En wel met de nieuwste smaak van Baileys: Piña Colada. Zoals Friends’ Joey Tribbiani zou zeggen: ‘It tastes like summer in a bowl’.

Pina Colada schreeuwt zomer, bikini’s, warme stranden, palmbomen en meer tropische fratsen die momenteel meer dan ooit als de hemel klinken. De meivakantie moeten we nog in Nederland doorbrengen – haat aan negatief reisadvies – , maar deze nieuwe dranksmaak brengt een klein beetje positiviteit in deze algehele misère.

Onweerstaanbaar zomers Baileys kennen we allemaal als het de romige likeur uit Ierland, dat ideaal te drinken is na het eten bij een kopje koffie. Met een toef slagroom, als je er helemaal een feestje van wilt maken. En de zomerse variant? Dat is ‘een blend van onze onweerstaanbare Irish Cream met de smaken van romige kokosnoot en zoete, sappige ananas om een ​​zachte en romige drank te creëren die direct uit de koelkast kan worden geserveerd’, aldus de beschrijving.

In de mix

Je kunt deze nieuwe smaak zó drinken met wat ijs, of gebruiken als basis voor een cocktailtje met verse stukjes ananas, kokossnippers en ijs. Of wat dacht je van Baileys ón ice: een scheut over een bolletje vanille-ijs. Maak het geheel af met een vrolijk parapluutje en je waant je direct op een onbewoond eiland.

Bron: Bestproducts | Beeld: Getty