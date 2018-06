Barbecue vanavond? Probeer dan eens dit lekkere zomerse toetje

Het is weer een heerlijk weekend met veel zon en dan willen we eigenlijk maar één ding totdat het weer maandag is: barbecueën. Na al die stukken vlees (of groente), stokbroden en salades zit je eigenlijk wel vol, maar gelukkig is er altijd nog plek voor, jawel, een toetje. Er gaat niets boven dit heerlijke recept met bananen voor op de barbecue. Ga jij ‘m vanavond proberen?

Het enige wat je nodig hebt, zijn een aantal bananen, een zak rolo’s en een fles amaretto – en je hebt een heerlijk zomers toetje. Klinkt goed, niet?

Hoe maak je het?

Snijd de bananen in de lengte open en snijd een stuk schil eraf zodat je de bananen goed kan vullen (zoals hieronder). Stop een aantal rolo’s in de bananen en giet daar een scheutje amaretto over. Doe de bananen dan in aluminiumfolie en leg ze op de barbecue. Houd ze de komende minuten in de gaten en haal ze van de barbecue af als de chocolade van de rolo’s helemaal is gesmolten. Klaar! En nu genieten van je smaaksensatie.

Tip: dit toetje is ook heel lekker met als vulling alleen pure chocolade!

Bron: Barbecueshop | Beeld: iStock, Facebook