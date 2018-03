3x barhangen (néé, niet bankhangen) in Nederland

Je hoeft echt niet elke week je beste dansmoves te laten zien in de discotheek. Een avondje barhangen (néé, niet bankhangen) kan net zo’n voldaan gevoel geven. Daarom verzamelde VIVA drie leuke adresjes in Nederland waar dit geen enkel probleem is.

1. Bar Goldy

Nieuw op de Overtoom in Amsterdam: Bar Goldy. Deze bar serveert de beste burgers (ook voor vegans!) en heeft een nachtvergunning, wat betekent dat je er ook na het stappen terechtkunt.

2. Capriole

Húp naar deze Haagse hotspot, want in deze voormalige verffabriek kun je borrelen als de beste. Ze serveren de lekkerste burgers, branden hun eigen koffie én organiseren baristaworkshops.

3. Eetbar

Dit Een begrip in Den Bosch. Kies na een zware nacht voor het katerontbijt inclusief glas cava, paracetamol en natuurlijk een (vega) worstenbroodje. Of ga ’s avonds voor de burger van de dag. Leuk: ze organiseren nu ook Dit Dates, gebaseerd op het televisieprogramma First dates, waarin vrijgezellen op blind date gaan tijdens een diner.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 11. De editie ligt t/m 20 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: IStock