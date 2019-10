Basisschool in Gorinchem verbiedt traktaties op verjaardagen: dit vinden jullie ervan

Is er niet iemand in de klas allergisch, dan zijn er wel ouders die zeuren over of iets wel of niet gezond genoeg is. Basisschool Anne Frank in Gorinchem is het gedoe rondom traktaties zo zat, dat het bestuur heeft besloten het hele concept op de schop te gooien.

Kinderen op de Gorcumse basisschool mogen voortaan op hun verjaardag geen eetbare traktatie meer uitdelen. Allergieën en intolerantie vormen de belangrijkste reden voor dat besluit. De kinderen die daardoor niet mee kunnen eten, hebben volgens de schoolleiding ‘soms een rotdag in plaats van een feestdag’. Dat schrijft de school aan de ouders.

Een ander argument is dat sommige gezinnen geen geld hebben om een traktatie te betalen. Daarnaast kunnen ouders het niet eens worden over de definitie van een ‘gezonde traktatie’. Bovendien wordt eten aan het einde van de dag vaak weggegooid, omdat kinderen niet alles mogen of lusten.

Groepsactiviteit

Wel kunnen leerlingen van de school op hun verjaardag rekenen op een plekje in de spotlight. Zo worden ze toegezongen en krijgen kleuters een muts. In plaats van de traktatie mogen ze een groepsactiviteit kiezen om met de klas te doen. De leerlingenraad buigt zich nog over de opties om uit te kiezen.

Meerderheid vindt het ‘grote bullshit’

Uit een poll onder onze Facebook-volgers blijkt dat de overgrote meerderheid (76% op het moment van schrijven) het onzin vindt om traktaties af te schaffen.