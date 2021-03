Dit móet je proberen: Ben & Jerry’s komt met Cookie Dough Chunks

Goed nieuws voor alle lovers van Ben & Jerry’s cookie dough ijs. Het populaire merk komt nu met Snackable Cookie Dough. Dit zijn die lekkere stukjes koekjesdeeg, maar dan zónder het ijs. Perfect voor iedereen die als eerst alle stukjes cookie dough opeet.

De populaire Ben & Jerry’s smaak cookie dough bestaat 30 jaar. Om dit te vieren pakt het ijsmerk groots uit. Zo brengen ze nog twee nieuwe varianten van de ijssmaak op de markt: de Rain-Dough Cookie Dough Twist en de Dough-ble Chocolate Cookie Dough Twist. Die eerste is gemaakt van fairtrade vanille-ijs met kleurrijke chunks en sprinkles met in het midden koekjesdeeg. De tweede bestaat uit fairtrade chocolade-ijs met stukjes chocolade chunks en in het midden chocolade cookie dough. Maar… dat is nog niet alles!

Cookie Dough Chunks

Het beste nieuws vinden wij toch echt dat Ben & Jerry’s over twee weken ook met Cookie Dough Chunks komt. Want twee nieuwe ijssmaken zijn natuurlijk leuk en aardig, maar échte cookie dough-fans, die snacken het liefst alleen maar koekjesdeeg. Ben & Jerry’s heeft dat ook begrepen. Kirsten Vermeer van Ben & Jerry’s Nederland zegt hierover: “Onze fans vragen ons al jaren of we de chunks niet los kunnen verkopen, dus we zijn erg blij dat we daar nu gehoor aan kunnen geven”. Yes!

Succes in Amerika

In Amerika bestaan de Cookie Dough Chunks al en daar zijn ze een groot succes, legt Kirsten uit: ‘Tijdens de introductie in de VS vlogen de chunks over de toonbank, dus vonden we het tijd om de vraag van de Nederlandse cookie dough-liefhebbers ook te beantwoorden’.

Hier kun je ze kopen

Ook de Cookie Dough Chunks komen in twee smaken: Chocolate Chip Cookie Dough en Salted Caramel Cookie Dough. Over twee weken liggen de Cookie Dough Chunks én de twee nieuwe ijssmaken in het vriesvak bij de Albert Heijn. Volgende week zijn ze al bij New York Pizza te bestellen.

