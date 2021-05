Wat gebeurt er in je lijf als je per ongeluk beschimmeld brood eet?

Soms gaat er niks boven een ouderwetse boterham met kaas. Totdat je het brood beter bestudeerd en ziet dat je zojuist een hap hebt genomen van een stuk beschimmeld brood. Het overkomt de beste, maar echt smakelijk is het natuurlijk niet. Maar: is het nou ook ongezond?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: je valt heus niet meteen dood neer als je per ongeluk beschimmeld brood eet. Ténzij je een allergie hebt. Schimmel is een soort zwam, en daar kunnen mensen allergisch voor zijn. Meestal is dat geen zware allergische reactie, maar er zijn enkele gevallen bekend van mensen die eraan zijn overleden.

Mycotoxines

Los van die minimale kans op een allergie, zijn er nog mycotoxines. Dat is een soort gif dat wordt gemaakt door paddenstoelen, draadvormige schimmels en gist. Als je daar een of twee keer per ongeluk wat van binnenkrijgt, is het niet meteen man overboord. Maar in grote doseringen of over een langer tijdsbestek, kunnen die mycotoxines wel een probleem opleveren.

Wegsnijden

Overigens is het niet zo dat alles waar een beetje schimmel op zit meteen de kliko in moet. Het hangt allemaal af van het product. Schimmels verspreiden zich snel door zacht eten. Brood, kaas, vlees en dips kun je daarom wel beter weggooien als je schimmel ontdekt. Hardere producten zoals wortels of harde kazen. Van harder eten kun je stukjes schimmel prima wegsnijden, maar bij twijfel: liever niet eten.

Als je schimmel op eten ziet, is de kans aanzienlijk dat het ondertussen is doorspekt van bacteriën. Dat betekent dat je er, mycotoxines of niet, ziek van kunt worden. Daarom kun je beter op safe spelen.

Wentelteefjes

Het beste wat je kunt doen is natuurlijk voorkomen dat brood überhaupt beschimmeld. Bewaar het op een koele, droge plek in de keuken. Een broodtrommel op het aanrecht is niet alleen het ultieme teken van volwassenheid, maar houdt ook je brood zo lang mogelijk lekker. Wat je ook doet: leg het brood in ieder geval niet bovenop de koelkast of naast het fornuis. Goed om te weten: zuurdesembrood is niet alleen heel lekker, maar beschimmelt ook het minst snel. Als-ie uitgedroogd is, gooi je een sneetje in het broodrooster of bak je er wentelteefjes van. Smullen!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?