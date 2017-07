Best of both worlds: een cocktail met koffie

Van (te veel) cocktails kunnen we op den duur een beetje loom worden. Zonde, want je had juist zin in een lange, gezellige avond. Met deze koffiecocktail hou je jezelf makkelijk wakker.

Een cocktail met koffie is écht best of both worlds. Let op: niet geschikt om ervoor te zorgen dat je die lange werkdag doorkomt.

Dit heb je nodig:

20 ml Licor 43

20 ml 100 procent agave tequila

20 ml grapefruitsap

50 ml koffie

Zo maak je het:

Zet een kop koffie en koel terug. Meng de Licor43 met de tequila en de grapefruitsap. Roer het mengsel door en schenk

direct uit. Cheers!

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Licor 43 | Beeld Tony Perez