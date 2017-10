Beste combi ooit: de Bossche bol en Limburgse vlaai komen samen

Sushi-donuts, koffiecocktails of popcorn met tompoucesmaak: het afgelopen jaar hebben we in de foodwereld veel bijzondere combinaties zien ontstaan. Dankzij een banketbakker in Den Bosch is er nu een nieuwe samenstelling om je vingers bij af te likken: een mix van de Bossche bol en de Limburgse vlaai.

Los van elkaar zijn ze al om van te watertanden. Laat staan hoe overheerlijk de combinatie van de Bossche bol en de Limburgse vlaai moet zijn. Het nieuwe gebak is een samenwerking tussen banketbakker Jan de Groot – gespecialiseerd in Bossche bollen – en topvlaaienbakker Thijs Broekmans uit Panningen.

Vorige week bleek uit een peiling van Zoover dat de Bossche bol de Limburgse vlaai heeft verslagen als favoriete regionale lekkernij. De vlaai staat nog wel op nummer twee. De bakkers besloten als antwoord de handen ineen te slaan. In de video hieronder zie je dat dat een héél goed idee is geweest.

De bakkers zijn druk bezig met het maken van de Bossche Bollen Vlaai. Hoe zal die smaken? @FabienneNijsten en ik gaan zo proeven! pic.twitter.com/c2g4twsVkM — Jos Verkuijlen (@JosVerkuijlen) 30 oktober 2017

Wat is nu lekkerder: De Bossche Bol of Limburgse vlaai. @FabienneNijsten. Of komt er een lekkere combi? pic.twitter.com/RcnuMB8t5B — Jos Verkuijlen (@JosVerkuijlen) 30 oktober 2017

Staat het water je al in de mond? Helaas is nog niet bekend of de Bosschebollenvlaai daadwerkelijk verkocht zal worden.

Bron Omroep Brabant | Beeld Shutterstock