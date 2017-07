De beste ijssalon van Europa? Die staat gewoon in Twente

Je zou misschien verwachten dat het allerbeste ijs van Europa in Italië te vinden is, maar niets is minder waar. Dat vind je namelijk gewoon in Twente!

Erik Kuiper van ijssalon De IJskuip in Denekamp heeft de Bologna de Gelato World Tour 2017 gewonnen en mag zich daarom de beste ijsmaker van Europa noemen.

Erik wist de jury te overtuigen met zijn ‘honingyoghurt-frambozenijs met walnoten, verse honing en frambozen’. ‘Het mooie is dat we alles zo puur en biologisch maken als maar kan,’ vertelt Erik aan RTL Nieuws. ‘De walnoten komen uit onze eigen tuin, de frambozen zijn van de buurman, de honing van een imker uit de buurt en de melk komt van onze eigen Jersey-koeien.’

Dat het beste ijs gewoon in Twente te halen is, is in de buurt niet onopgemerkt gebleven. ‘Sinds we terug zijn in Nederland staat er een dikke rij voor de deur. Er zijn gisteravond extra mensen komen helpen en we hebben tot middernacht ijs staan maken,’ vertelt de ijskampioen. ‘Vandaag wordt het waarschijnlijk weer druk, hartstikke leuk.’

Met de winst heeft Erik zich weten te kwalificeren voor het WK ijsmaken in Rimini, dat in september plaatsvindt.

Bron RTL Nieuws | Beeld Sanoma Beeldbank