Bestellen, maar! Pizza verbetert je productiviteit

Margherita, pepperoni of funghi: welke variant je favoriet ook is, iedereen houdt van een lekker stuk pizza. En heb je geen zin om te koken? Dan heb je nu nog een goede reden om pizza te bestellen. Het schijnt namelijk bevorderend te zijn voor je productiviteit.

Tenminste, zo beweert Dan Ariely uit in zijn boek Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations.

Complimentje, bonus, pizza

De wetenschapper voerde een experiment uit onder een groep fabrieksmedewerkers. Zij werden onderverdeeld in vier groepen. De eerste drie groepen werd beloofd dat ze diezelfde week een beloning zouden krijgen voor hun werk. De eerste groep zou een sms ontvangen met lovende woorden van de baas, groep twee zou een salarisverhoging van € 25,50 krijgen en groep drie werd een stuk pizza beloofd. De vierde groep was een controlegroep die geen beloning zou krijgen.

Wat bleek? Met een stuk pizza in gedachten steeg de productiviteit van de werknemers met maar liefst 6,7 procent; het complimentje was goed voor een stijging van 6,6 procent. Wat misschien verrassend is, is dat de geldbonus met 4,9 procent het minst stimulerend was voor de productiviteit van de werknemers.

Prestaties

De resultaten van de gehele week bij elkaar lieten zien dat complimenten het beste werken voor een verhoogde productiviteit. Daarnaast werkten de medewerkers die een geldbonus was beloofd in eerste instantie harder, maar presteerden ze later in de week toch minder goed.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Glamour | Beeld iStock