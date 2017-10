Een beter excuus krijg je niet: het is vandaag Nationale Krokettendag

Vandaag is een dag die je als Nederlander niet aan je voorbij kan laten gaan: Nationale Krokettendag. Een beter excuus om er een (paar) naar binnen te werken bestaat niet, dus waar wacht je nog op?

Voor wie nog steeds geen kroketten achter de kiezen heeft: shame on you. Gelukkig hoef je er de deur niet voor uit; bij de volgende zaken kun je er gewoon eentje thuis laten bezorgen.

Woon jij in onze hoofdstad? Dan bestel je de lekkerste kroketten vanaf de bank bij Van Dobben en Par Hasard. In Utrecht bestel je bij Dapp en de inwoners van Den Haag laten hun kroketten-cravings stillen door Frietdistrict. Rotterdammers genieten in de Maasstad van de allerlekkerste kroketten die Tante Nel voor je maakt: truffel, kaas, rundvlees of garnaal. Deze maak je af met een patat Tzar Caviar of een patat Stoofvlees. Kom maar op met die herfstige dagen.

Beeld Shutterstock