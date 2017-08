Beter wordt het niet: Hands off my Chocolate komt met twee nieuwe smaken

Beter kan onze week niet beginnen! Het chocolademerk Hands off my Chocolate komt namelijk met goed nieuws: er komen twee nieuwe smaken op de markt.

Hand off my Chocolate komt met twee nieuwe verslavingen: Chocolate Chip Cookie Dough (Milk Chocolate) en Hazelnut Sea Salt & Cacao Nibs (70% Dark Chocolate).

Ken je het, dat je koekjes gaat bakken en je het deeg al half op hebt gegeten terwijl de koekjes de oven nog in moeten? Hands off my Chocolate springt daar slim op in door een cookie dough-reep in zijn assortiment op te nemen. De reep heeft de verslavende smaak van cookie dough, een vleugje vanille én echte stukjes koek. Ook komt het merk met een hazelnootreep, iets wat al lang op zijn bucketlist stond. Doordat de reep van zeventig procent pure chocola wordt gemaakt, is ie nog verantwoord ook en kan je er dus best een stukje extra van nemen. Aan beide repen zijn geen rauwe ingrediënten toegevoegd.

Verantwoord chocola eten

De repen van Hands off my Chocolate worden gemaakt van Belgische chocola en eerlijke cacao. Het merk steunt namelijk de Cocoa Horizons Foundation, die goed voor de boeren in Ivoorkust, Ghana en Tanzania zorgt. De stichting ondersteunt de boeren in het duurzaam en verantwoord laten groeien van de cacao, verhoogt de opbrengsten, verbetert het gezinsleven van de boeren en betaalt de cacaoboeren een premie, zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en gemeenschappen.

De nieuwe smaken zijn vanaf vandaag bij de grotere Albert Heijn-filialen en in de webshop van Hands off my Chocolate verkrijgbaar.

Hou je het nog vol?! Vanaf morgen zijn onze nieuwe repen verkrijgbaar bij de grotere Albert Heijn-winkels en in onze webshop. Koop ‘m lekker voor jezelf en niemand anders. #handsoffmychocolate #toodelicioustoshare #mineminemine Een bericht gedeeld door Hands Off My Chocolate (@handsoffmychocolate) op 27 Aug 2017 om 8:09 PDT

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!