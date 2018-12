Betrapt! Bijna een derde van de vrouwen vindt dat haar partner niet goed kan koken

‘Schat, wat zullen we eens eten vanavond?’ Voor veel koppels is het een dagelijks ritueel: zodra het einde van de werkdag in zicht is, even elkaar appen met de hamvraag van de dag. Opvallend is dat vaak op voorhand wél al duidelijk is wíe er kookt: de vrouw des huizes. Dat blijkt uit onderzoek van Panelwizard onder 1.032 Nederlanders in opdracht van Keukenloods.nl.

Keukenprinses

Uit het onderzoek kwam naar voren dat driekwart van de vrouwen ’s avonds achter het aanrecht staat om voor haar partner te koken. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, want een op de vijf jonge vrouwen geeft toe zich weleens te schamen tegenover hun partner of gasten, voor het eten dat ze op tafel zetten.

28 procent!

Ook opvallend: 28 procent van de Nederlandse vrouwen vindt dat hun partner niet goed kan koken. Hihi, zit jij daarbij? Andersom zijn mannen over het algemeen veel gelukkiger met de kookkunsten van hun partner. Slechts 14 procent vindt dat hun wederhelft er niet veel van bakt.

Zelfverzekerde keukenprinsen

Wat koken betreft zijn mannen ook een stuk zelfverzekerder over hun eigen kookkunsten: slechts 13 procent van de mannen schaamt zich voor wat ze hun gasten of partner voorschotelen.

