Wees gewaarschuwd, want deze voedzame soep is zó lekker, daar blijf je van eten. En het is nog zo klaar ook.

Ingrediënten

500 ml groentebouillon • 400 ml kokosmelk • 1 stengel citroengras, buitenste blad verwijderd, in stukjes van 1 cm • 2,5 cm galangawortel, geschild en in dunne plakjes gesneden • 4 limoenblaadjes (kaffirlimoen) • 1 lange rode peper, zaadlijst verwijderd, grof gesneden • 1 el kokosbloesemsuiker • 2 el vers limoensap • 2 el Thaise vissaus • 500 g gestoomde groenten naar keuze (bijv. taugé, paksoi, champignons, broccoli, bloemkool) • 15 g verse korianderblaadjes, grof gehakt • partjes limoen

Bereiding

Doe bouillon, kokosmelk, citroengras, galanga, limoenblaadjes en peper in een blender. Kies het soepprogramma of blend 4 minuten op hoog vermogen. Voeg kokosbloesemsuiker, limoensap en vissaus toe, sluit weer af met het deksel en blend nog 1 minuut op hoog vermogen. Verdeel de groenten over kommen en schenk de soep erbij. Bestrooi met verse koriander en serveer met partjes limoen.

