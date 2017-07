Er bestaat nu boozy ice cream in de meest geniale smaken

IJs is het antwoord op alles. Op liefdesverdriet bijvoorbeeld. Maar ook om te vieren dat het zomer is, of juist omdat het regent in de zomermaanden. In het nieuwste ijs van Häagen-Dazs zit óók dat andere ingrediënt dat overal tegen helpt: alcohol.

Het bekende ijsmerk brengt namelijk een lijn met boozy ice cream op de markt.

Häagen-Dazs komt met ijs in de smaken Rum Vanilla Caramel Blondie, Whiskey Chocolate Truffle, Irish Cream Coffee & Biscotti, Vodka Key Lime Pie, en Rum Ginger Cookie. Klinkt goed als je het ons vraagt, maar er is een catch: het ijs wordt nog niet in Nederland verkocht. De boozy ice cream is (tot nu toe) alleen verkrijgbaar bij Walmart in Canada.

Een bericht dat is gedeeld door @candyhunting op 5 Jul 2017 om 2:27 PDT

Bron Refinery29 | Beeld Häagen-Dazs