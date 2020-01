Aan de borrel: deze 4 cocktails bevatten minder calorieën

Dar is -ie weer: Dry January! Skip je dit goede voornemen, maar wil je wel een bewustere keuze maken? Dan hebben wij een paar goede cocktailtips! Zie hier: 4 keer cocktails met weinig calorieën.

Maar hey, dat iedereen Dry January omarmt en jij niet, betekent natuurlijk niet dat je de rest van je goede voornemens ook meteen kan laten varen. Voor wie haar calorie-inname nog een beetje in de gaten wil houden: deze cocktails kun je zonder al te veel schuldgevoel drinken.

Ginger Spritz

Niet iedereen is fan van drankjes met gember erin, maar als je nét wat meer pit wilt is deze cocktail perfect. Behalve het fijne prikkelende gevoel in je keel, is de gember nog gezond ook. Het zoetje in de sinaasappel geeft de cocktail daarnaast precies de juiste balans. De Ginger Spritz is simpel te maken en een absolute aanrader voor een avondje met vrienden.

30 ml Belvedere wodka

30 ml Sweet Vermouth

Gemberschijfje

Sinaasappelschijfjes

Royal Bloom

Deze frisse cocktail laat je al helemaal in de sferen van de lente komen. En wie heeft er met dit winterse weer geen zin om te genieten van langere dagen en de geur van opkomende bloemen? De Royal Bloom heeft frisse tonen van citroen. Ook komt er vanuit de Union 55 en de Falernum-siroop een kruidige smaak naar boven. De rozenblaadjes voegen op hun beurt een romantisch tintje toe – dat maakt deze cocktail ook meteen geschikt voor Valentijnsdag.

55 ml Union 55 rum

15 ml Falernum-siroop

10 ml Cointreau

25 ml Limoensap

5 ml Rozenwater

Garneer met gedroogde rozenblaadjes

Cucumber Lemonade

Misschien ben je wel bekend met de skinny bitch: een cocktail met wodka en spa rood die (met name vanwege het lage caloriegehalte) door veel vrouwen wordt gedronken. Dit is de gin-variant ervan. Gin, komkommer en citroen spelen in deze cocktail de hoofdrol. Je kan de suikersiroop prima achterwege laten.

50 ml Hendrick’s Gin

20 ml Citroensap

20 ml Suikersiroop

Aftoppen met Soda Water

Garneer met citroenschijfjes en komkommerschijfjes

Monkey Splash

Monkey Shoulder is een 100% Malt whisky die te gebruiken is voor allerlei cocktails, zoals deze Monkey Splash. Dit is een frisse, simpele doch krachtig drankje dat ook geliefd is bij het manvolk. Ben je benieuwd hoe de echte bartenders van Monkey Shoulder deze cocktail maken, bekijk dan deze korte video.

30 ml Monkey Shoulder whisky

45 ml sodawater

Sinaasappelschijfje

Proost!

