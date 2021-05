Geen gedoe, wel genieten. Dát moet lukken met deze verwenrecepten met fruit. Met dit keer het heerlijke recept voor bosvruchten kokoscarrés.

Bosvruchten kokoscarrés

Voor 16 carrés

Ter voorbereiding: boter, om de bakvorm in te vetten

Voor de bodem:

80 g boter, op kamertemperatuur

50 g witte basterdsuiker

100 g bloem

1½ tl bakpoeder

1 eidooier

Voor de topping:

200 g bosvruchtenjam

60 g geraspte kokos

60 g witte basterdsuiker

1 eiwit

Verwarm de oven voor op 175 °C. Vet een vierkante bakvorm van 20 cm doorsnede in en bekleed de bodem en twee zijkanten van de vorm met een stuk bakpapier. Doe alle ingrediënten voor de bodem in een kom met ¼ tl zout en kneed tot een soepel deeg. Doe het deeg in de bakvorm en druk het met natte vingers gelijkmatig uit. Bak de bodem in ongeveer 15 minuten licht goudbruin.

De zijkanten zullen omhooggaan en het midden zal wat instorten. Laat de bodem afkoelen en roer intussen de jam los. Verdeel de jam gelijkmatig over de bodem. Meng de kokos met de basterdsuiker en het eiwit tot een kruimelig geheel en verdeel dit over de jam. Zet de vorm nog 20 tot 25 minuten in de oven. Laat de koek volledig afkoelen en haal deze daarna aan het bakpapier uit de vorm. Snijd de koek in 16 gelijke vierkantjes.