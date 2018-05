Deze briljante actie van Intratuin om munt te verkopen wil je even zien

Een muntplantje: je kunt ‘m tegenwoordig bij elke supermarkt wel krijgen. Daarom bedacht Intratuin – dat uiteraard hoopt dat mensen voor een plantje gewoon bij hen in het tuincentrum komen shoppen – een té lollige manier om de groene rakker aan de man te brengen.

Cocktail time!

In de nieuwe folder van de tuinketen wordt het plantje van € 1,99 niet omschreven als ‘munt’, maar als ‘mojito-kruiden’. Een briljante zet met deze warme, zomerse dagen waarop iedereen wel een cocktail zou lusten. En al was het geen 29 graden; na een dagje volop actie van je groene vingers in de tuin kun je ook wel een goede dorstlesser gebruiken, niet?

Even lachen

De lollige actie van Intratuin wordt op Twitter volop besproken en de reacties zijn bijna net zo grappig als het ‘uitmuntende’ geintje in de folder.

Als je je muntplantjes aan de straatstenen niet kwijtraakt…

…dan noem je ze maar mojito-kruiden pic.twitter.com/VbaDeH9MQr — Mathijs Vos (@dhrvos) May 7, 2018

zal wel dezelfde reden zijn als waarom tostisneetjes duurder zijn dan casino brood… — aryscary (@aryscary) May 7, 2018

Om er alsnog… munt uit te slaan — Peter De Smet (@dewlanna) May 7, 2018

Een uitmuntende woordspeling, Peter. — Julian De Backer (@julianbelgium) May 8, 2018

Beeld: iStock

