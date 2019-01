Brouwer power: gezonde en originele frisdranken

Van Libanese kefir tot munt-spirulina-kombucha. De lekkerste, gezondste en meest originele frisdranken brouw je zelf. Gewoon een kwestie van weckpotten kopen, goed mixen en flink wat geduld. Want ze moeten wel even fermenteren…

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Sebastian Landaeus en Nina Lausecker | Foto’s: Devid Japy

Kombucha

Voor 1,5 liter kombucha 1,5 l mineraalwater • 8 g groene (sencha of oolong), zwarte of witte thee • 90 g biologische suiker • 150 ml starter (bijv. appelazijn) • 1 kombuchazwam (online verkrijgbaar bij fermentatie-webwinkels)

Extra nodig 1 weckpot van 1,8 of 2 liter, zonder deksel • 1 roestvrijstalen pan of waterkoker • 1 roestvrijstalen zeef • 1 ademend doekje (kaasdoek) en 1 elastiek • 1 roestvrijstalen lepel • 1 rietje • 1 kleine trechter • 1 glazen fles, luchtdicht afsluitbaar (met beugel of schroefdop) voor de tweede fermentatie

Bereiding (30 minuten)

Verhit het mineraalwater, maar laat het niet koken. Neem de pan van het vuur, roer de thee door het water en laat de thee 5 tot 10 minuten trekken (zwarte thee moet langer trekken). Meng de suiker erdoor en laat de drank afkoelen tot kamertemperatuur. Dat is heel belangrijk, omdat je anders je gist doodt. Schenk de drank in de pot, voeg de starter en de kombuchazwam toe en dek de pot af met het doek en elastiek.

Fermentatie (7-14 dagen) Laat de drank op een donkere, warme plek (22 tot 26 °C) 7 tot 14 dagen fermenteren. Proef geregeld met behulp van het rietje: hoe langer de drank fermenteert, hoe zuurder de kombucha wordt. Als de fermentatie goed verloopt, zie je na 5 tot 7 dagen een nieuwe zwam ontstaan op het oppervlak. Gebeurt dat niet of zie je schimmels, gooi de drank dan weg en begin opnieuw met een nieuwe zwam.

Oogst (10 minuten) Neem, als de kombucha klaar is, de zwam eraf en bewaar die en 10 procent van je bereiding als starter voor de volgende portie. Zeef de rest door een trechter in de fles en sluit die luchtdicht af. Drink de drank meteen, zet ’m in de koelkast of laat ’m een tweede keer fermenteren voor meer belletjes.

Tweede fermentatie (2-3 dagen): Laat de fles 2 tot 3 dagen staan op kamer-temperatuur. Zet hem daarna in de koelkast. Serveer de drank koel.

