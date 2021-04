Haal de buitenlandse keuken naar binnen met deze 3 heerlijke recepten

Zolang we niet naar het buitenland mogen, halen we het buitenland gewoon naar ons bord. Dat wordt genieten in geuren en kleuren.

Kokkels in kokostijgermelk Voor 4 personen

Bereidingstijd: 15 minuten 2 kg kokkels

250 ml kokosmelk

4 el tamarindepasta

sap van 2 limoenen

sap van 2 mandarijnen

2 chilipepers, in smalle reepjes gesneden, om te garneren

2 handenvol fijngehakte peterselie om te garneren Spoel de kokkels af en zet 1 uur onder in koud water met zout zodat ze eventueel zand ‘uitspugen’. Spoel ze opnieuw af en kook de kokkels 10 minuten totdat ze opengaan. Giet de kokkels af via een fijne zeef en doe het kookvocht terug in de pan. Voeg de kokosmelk, de tamarinde, het sap van 1½ mandarijn en van 1½ limoen toe aan het kookvocht, breng dit aan de kook en laat 1 minuut koken. Laat afkoelen buiten de koelkast en zet het dan in de koelkast. Leg de kokkels in een kom en giet de koude tijgermelk er royaal overheen. Bewaar wat tijgermelk. Garneer met de chilipeper en peterselie en knijp een halve mandarijn en een halve limoen over alles uit. Schenk de tijgermelk in kleine kopjes en serveer naast de borden. Zorg ervoor dat hij echt koud is, zoals een gazpacho.

Coliflor Voor 4 personen

Bereidingstijd: 50 minuten Voor de bloemkool: 400 g bloemkool

4 el arachideolie

2 el achiote

1 tl cayennepeper

1 tl oregano

50 ml Griekse yoghurt

zeste en sap van 1 limoen

zeste van 1 sinaasappel Voor de notendressing: scheutje arachideolie

3 tenen verse knoflook, gekneusd

50 g ongebrande pinda’s

1 ají amarillo of groene jalapeño

1 el ají panca

½ tl fijngestampte komijnzaad

25 ml koffiemelk

sap van 1 sinaasappel Verwarm de oven voor op 230 °C. Leg op een met bakpapier beklede bakplaat in twee stukken gesneden bloemkool met de bladeren. Meng 4 el arachideolie met achiote, cayennepeper, een snufje zeezout en oregano en bestrijk de bloemkool hiermee. Doe in de oven, bestrijk alles na 20 minuten met wat olie en rooster nog 20 minuten. Haal uit de oven zodra de helften mooi bruin zijn. Rooster de pinda’s kort op laag vuur in een droge koekenpan. Fruit de knoflook in een scheutje arachideolie en haal uit de pan. Verwijder de zaadlijsten uit beide ajíes en fruit de pepers in de olie van de knoflook 3 minuten op laag vuur. Meng in een kom alle ingrediënten voor de pindadressing, ½ tl zeezout en de olie waarin de ajíes gefruit zijn met een staafmixer tot een gladde saus. Giet er water bij tot de saus dun genoeg is. Serveer de bloemkool royaal overgoten met de notendressing. Meng de Griekse yoghurt met zeste en sap van de limoen, sprenkel over de bloemkool en bestrooi met sinaasappelzeste.

Aguachile Voor 4 personen

Bereidingstijd: 15 minuten 1 rode ui

½ komkommer

300 g gekookte grote garnalen

1 avocado, in dunne schijfjes gesneden

2 takjes korianderblaadjes

6 groene jalapeñoringetjes Voor de tijgermelk: sap van 2 limoenen

Pel en halveer de rode ui en snijd hem daarna in zo dun mogelijke halvemaantjes. Leg ze in een kom water met wat ijs, zodat de uiensmaak minder scherp en de ui knapperig van structuur wordt. Zet de uien met ijswater in de koelkast. Haal vlak voor het garneren uit de koelkast en laat uitlekken. Snijd van de komkommer dunne sliertjes met de dunschiller totdat je de zaadlijst bereikt. Meng de ingrediënten van de tijgermelk met 1 tl zout. Roer de garnalen door de tijgermelk, laat 2 minuten staan. Haal de garnalen uit de tijgermelk en meng deze voorzichtig met de rest van de ingrediënten. Leg een garneerring (doorsnee 8 cm) op het midden van een bord en maak een bodempje van de avocadoschijfjes, leg hier bovenop een laagje garnalen, dan een laagje rode uien en herhaal dit tot de ring gevuld is. Garneer met de komkommersliertjes, de koriander en de jalapeñoringetjes.

