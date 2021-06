Grill geluk: Een heerlijk recept voor Burger Singapore

We kunnen weer barbecueën! En dat dat ook helemaal vegan kan, bewijst dit heerlijke recept voor Burger Singapore.

Burger Singapore

Voor 4 burgers

Bereidingstijd: 20 minuten

4 vegan burgers

4 brioche burgerbroodjes

4 flinke el pindasaus

75 g taugé, schoongemaakt

½ rode ui, zeer fijngesneden

½ komkommer, in dunne linten geschaafd

Gril de burgers op het indirecte deel van de barbecue een paar minuten, tot ze gaar zijn. Gebruik eventueel een stuk folie of aluminium schaal om ervoor te zorgen dat ze niet aanbranden. Keer regelmatig. Snijd de burgerbroodjes open en gril ze op het rooster van de barbecue voor een mooi grillstreepje.

Beleg de broodjes met de burgers. Doe er een goeie lepel pindasaus op. Verdeel er de taugé, rode ui en komkommer over als toppings. Serveer direct.

Productie Michelle Wolfkamp | Tekst en foto’s Milou van der Will