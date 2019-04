Cadeautips: vier Pasen met dit heerlijke eten

Denk je aan pasen, dan denk je aan lente, brunchen, paashazen en chocolade. Maar waar het natuurlijk allemaal om draait: eten. Wil je dit jaar iemand verrassen met heerlijk paaseten? Dat komt goed uit! Wij hebben namelijk een paar lekkere cadeautips voor je op een rijtje gezet.

1. Paasdonuts bij Dunkin’

Hmm… Dunkin’ Donuts is ook in de voorjaarsstemming en komen nu met Paasdonuts! Met verschillende smaken zoals banaan, aardbei, vanille en chocolade. Koop nu zo’n lekkere donut bij jouw dichtstbijzijnde Dunkin’ Donuts. Kijk voor meer info op de site. Eet smakelijk!

2. De paascollectie van HEMA

Voor een vrolijk paasfeest ben je bij HEMA aan het juiste adres. Naast de traditionele paaslekkernijen introduceren ze dit jaar een aantal verrukkelijke nieuwe producten in het assortiment, zoals een paasei van ruby chocolade, dat van nature roze is en een feestelijke paas dripcake die je zelf kunt versieren met allerlei leuke en eetbare paas-accessoires. Het hele HEMA paasassortiment vind je nu in de schappen of op www.hema.nl

3. IZAKAYA Easter brunch bij

Ben je dit jaar opzoek naar de perfecte spot voor een culinaire Paas brunch? Geen probleem. Midden in De Pijp van Amsterdam vind je namelijk de keuken van IZAKAYA. Om het feestmaal vrolijk af te sluiten, is er een speciaal paasdessert gecreëerd. Bij IZAKAYA vier jij je paasweekend dus in style en geniet je van al dat culinairs in de meest exclusieve en stijlvolle hotspot van Amsterdam. Voor alle openingstijden en meer informatie ga je naar izakaya-amsterdam.com

4. Hands Off My Chocolate’s eitjesreep

Met Pasen around the corner komen de klassieke paaseitjes zoals elk jaar weer terug in de supermarkt. Maar ook voor alle chocoladeliefhebbers is er goed nieuws: The Egg Bar is terug! ‘s Werelds eerste én enige chocoladereep die bestaat uit 11 paaseitjes ligt met Pasen weer in de supermarkt. En het beste aan deze reep: je hoeft hem met helemaal niemand te delen. De reep is er in drie heerlijke paas-smaken: de klassieker White & Milk Chocolate, Crushed Toffee Eggs en voor de puurliefhebbers: Carrot Cake.

5. Jamin’s Paascollectie

Voor een leuk paascadeau ga je natuurlijk naar de Jamin. Van Oreo paaseieren en paasmanden tot reuze paaseieren met discodip. Of terwijl: ze hebben alles wat te maken heeft met chocolade en Pasen. Dus is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in de paascollectie van Jamin. Je kan ook alvast naar de site gaan voor wat meer info over de producten.

Bron: Persberichten, Jamin.nl, iStock

