Maak kennis met de ‘chaffle’: een koolhydraatarme wafel gemaakt van kaas 

Stel je eens voor: elke dag ontbijten met koolhydraatarme wafels die je ook nog eens zelf thuis kunt maken. Nou dat kan dus gewoon! En je hebt er slechts twee ingrediënten voor nodig. Daarom vertellen we je graag hoe je binnen no time jouw ideale ‘chaffle’ in elkaar kunt flansen.

De chaffle is een ware hype op het internet, vooral omdat-ie heel simpel te maken is en ongetwijfeld heerlijk smaakt. Het woordje ‘chaffle’ staat voor waffle en cheese in één. En dat verklaart meteen de twee ingrediënten die je nodig hebt, namelijk kaas en ei.

LEES OOK:

Het beste uit het westen: Havermoutwafel met zomerfruit

De koolhydraatarme chaffle

De mierzoete wafel zoals we ‘m kennen maakt dus plaats voor een hartige variant. De chaffle bevat geen geen bloem of bakken met suiker. Dat betekent dat-ie dus koolhydraatarm is. Ook is het een zeer goed alternatief voor de mensen met een glutenallergie- of intolerantie.

Hoe je maak je ‘m?

Dan komt het belangrijkste: hoe maak je zo’n chaffle? Ten eerste heb je natuurlijk een wafelijzer nodig. Voor één chaffle gebruik je een ei en zo’n 45 gram geraspte kaas of een ander soort kaas zoals mozarella of brie. Als je dol bent op dingen zoals quatro fromaggi kun je ook kiezen voor een mix tussen kazen. Kies gewoon wat je zelf lekker vindt. Vet het ijzer in, meng het ei en de kaas en bak de chaffle zoals je een normale wafel zou ook zou bakken. Simple as that.

Spice it up

Je kunt de chaffles nog lekkerder maken door het toevoegen van extraatjes. Kies bijvoorbeeld voor chili vlokken, knoflook, basilicum of ham. De keuze is helemaal aan jou. Enjoy!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle.nl | Beeld: Getty