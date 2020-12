Champagne handleiding: zo open je een fles bubbels zoals het heurt

Eén van de dingen die bij volwassen worden hoort, is weten hoe je een fles champagne opent. En dan bedoelen we dus de chique versie, en niet de foute mannen op Ibiza-variant.

Vuurwerk en zoenen met Jan en alleman zit er dit jaar niet in, maar een fles champagne opentrekken kan natuurlijk altijd. Als je niet alsnog op de oogpoli wil eindigen omdat je per ongeluk de kurk in iemands oog lanceerde, kun je maar beter behoedzaam te werk gaan. We hebben daarom een champagne handleiding voor je gemaakt. Enne… oefening baart kunst.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bar Inspiration (@barinspo)

De champagne handleiding

Wat je om te beginnen nodig hebt is een gekoelde fles bubbels en een droge theedoek. Daar gaan we:

1. Verwijder voorzichtig de folie rondom de kurk. Dat kun je doen met het mesje aan een kurkentrekker, maar hoeft niet.

2. Drapeer de theedoek over de hals van de fles. Til de fles op, plaats je niet-dominante hand om de onderkant van de fles en leg je dominante hand over de doek en de kurk.

3. Zorg ervoor dat de bovenkant van de fles van jou en anderen af is gedraaid en draai dan met je niet-dominante hand de fles lichtjes naar voren en naar achteren. Ondertussen houd je de kurk tegen.

4. Terwijl de fles draait, voel en hoor je de kurk bijna loskomen. Dan komt het plop-moment: de kurk laat rustig los en valt zo in je hand. Zonder gewonden. Proost!

Hoewel zo’n champagnefontein best feestelijk is, is het zonde van de champagne. Voorkom een explosie door de fles koel en droog te houden. Schenk daarna de glazen voorzichtig in. Eerst een bodempje, dan kun je die een paar seconden later bijschenken, wanneer de champagne niet meer schuimt.

Met zo’n goede start kan het dan bijna niet anders dan een geweldig 2021 worden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: My Domaine. Beeld: iStock