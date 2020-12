Een kerstboom saai? Gezellig is het boompje ongetwijfeld, maar als je wilt leven volgens de laatste trends kun je beter gaan voor een kerstkrans. Een eetbare kerstkrans, welteverstaan. De Charcuterie kerstkrans is de kersttrend van het moment en een echte eyecatcher op je kersttafel.

Alle kleine dingen die deze bizarre kerst iets leuker (en lekkerder) kunnen maken grijpen we met twee handen aan. Met het vele binnenzitten is de styling deze feestdagen misschien wel belangrijker dan ooit. De ene trend na de andere vliegt ons om de oren, maar deze trend halen we maar al te graag in huis.

Centerpiece

De kerstkrans kennen we allemaal wel. Maar een kerstkrans die je zonder pardon kunt opeten, da’s andere koek. Met de kerstdagen staat eten centraal, en met deze kerstkrans wordt dat wel héél letterlijk genomen. Het is namelijk niet een krans die je ophangt zoals de traditionele variant, maar eentje die dient als centerpiece op tafel.

Charcuterie kerstkrans maken

Oftewel: een indrukwekkend decoratie item waar het water je direct van in de mond loopt. Zelf maken? Neem dan allerlei takjes dennengroen, en leg deze in de vorm van een krans neer. Voeg nu al het lekkers toe wat je maar kunt bemachtigen, zoals stukjes vlees, kaas, zuurstokken, olijven, toastjes en ander lekkers dat normaal gesproken op het welbekende charcuterie board ligt. Hoe dat er dan ongeveer uit komt te zien? Nou, zo:

View this post on Instagram A post shared by Peak City Cheese (@peakcitycheese)

View this post on Instagram A post shared by Jackie Reyes Dolino (@itsjinky)

View this post on Instagram A post shared by e r i c a | Life with Liv 🦄 (@ericammoreno_)

View this post on Instagram A post shared by Miez by Aniesa (@miezbyaniesa)

View this post on Instagram A post shared by Kalindi (@briemyboard)

Bron: Popsugar | Beeld: Instagram