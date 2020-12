Na alle stressvolle voorbereidingen voor de feestdagen is het wel tijd voor een relaxmomentje. Dus hop, zet je favoriete kerstfilm aan en combineer dit met deze heerlijke drankjes.

We hebben zelfs de recepten voor je toegevoegd!

It’s a Wonderful Life – Whiskey

Bij een classic als deze hoort natuurlijk ook een old fashioned drankje. Pak voor je deze zwart-witfilm start een whiskeyglas, wat ijsklontjes uit de koelkast en giet je favoriete ‘levenswater’ erin.

Recept:

60ml bourbon of rye whiskey

10ml Monin suikersiroop

3 tot 5 druppels Angostura Bitter

Optioneel: 1 groot ijsblokje

Een schijfje citroen- of sinaasappelschil

It’s a Wonderful Life zie je op Amazon Prime.

Jingle Jangle: A Christmas Journey – Magische kleuren cocktail

Bij een magische kerstfilm hoort ook een magisch drankje. Deze cocktail kan je zelf blauw of paars maken door Butterfly Pea bloemen toe te voegen! Check de recept-link voor de non-alcohol variant.

Recept:

15 – 24 gedroogde Butterfly Pea Flowers (5 – 8 bloemen per kopje alcohol)

1 kopje wodka

1 kopje gin van goede kwaliteit

1 kopje zilveren tequila van goede kwaliteit

3 schone potten

3 schone flessen

zeef en trechter

Plaats de sterke dranken in de 3 schone potten. Voeg 5 – 8 bloemen toe aan elke pot, sluit en schud de inhoud lichtjes om te mengen. Label en laat de potten op een koele plaats staan ​​om een ​​nacht te laten trekken. Zodra t drankje donkerpaars wordt, giet je de alcohol in flessen. Bewaar alle geïnfuseerde likeuren op een koele plaats (of koelkast of vriezer), totdat ze nodig zijn.

Het is super gemakkelijk om ijs(klontjes) te kleuren voor in je cocktail. Zo wordt je drankje nog kleurrijker.

Jingle Jangle: A Christmas Journey zie je op Netflix.

Home Alone – Licor 43 chocolademelk

Bij een familiefilm als deze hoort een warme mok chocolademelk. We hebben Home Alone allemaal al honderd keer gezien, daarom maken we de ervaring net wat dragelijker. Gooi een scheutje Licor 43 en een beetje espresso door je drankje heen. Om het af te toppen mag een dikke laag slagroom niet ontbreken. Die kerstkilo’s zouden ons een worst wezen!

Recept:

75 ml warme chocolademelk

60 ml espresso

45 ml Licor 43

Slagroom

Home Alone zie je op Disney+.

How The Grinch Stole Christmas – Margarita

Een margarita hoort bij How The Grinch Stole Christmas: ijskoud, groen en iets waar je stiekem niet genoeg van kan krijgen. We weten niet 100% zeker of de Grinch zelf ook geniet van een margarita op z’n tijd, maar de combi van zuur en zoet kan hij vast waarderen!

Recept:

45 ml tequila blanco

30 ml Cointreau

30 ml limoensap

5 ml suikersiroop

grof zeezout

limoen

How the Grinch Stole Christmas zie je op Netflix.

Love Actually – Red Lips

Liefde liefde en nog eens liefde, dat is waar Love Actually om draait. Tijd voor een romantisch rode cocktail dus. Drink je liever een alcoholvrij drankje wanneer je jankend op de bank zit als Sam achter de liefde van zijn leven aanrent? We got you! Check de recept-link.

Recept:

5 aardbeien

2 eetlepels suiker

1 eetlepel vers limoensap

1 glas koude limonade

limoen/verse munt

ijsblokjes

Met alcohol:

Een bakje frambozen

40 ml wodka

20 ml vers citroensap

15 ml Monin suikersiroop

5 ml Prosecco

Wij durven deze film zelfs de beste kerstfilm aller tijden te noemen. Dit zijn de 11 redenen waarom.

Love Actually zie je op Videoland.

The Christmas Chronicles – Scroppino

Dit drankje is zo wit als de baard van Kurt Russel in The Christmas Chronincles. Een dikke plus: mocht je het drankje zo lekker vinden, dan kan je meteen het tweede deel van de kerstfilm aanzetten. Beiden staan namelijk op Netflix.

Recept:

500 ml citroensorbetijs

300 ml prosecco

50 ml wodka

1 limoen/citroen

Staat je favoriete kerstfilm er niet tussen? Gooi dan zelf wat lekkers door elkaar. Wij helpen je door alvast de beste kerstfilms op Netflix en alle gratis Ziggo on demand kersttitels op een rijtje te zetten.

