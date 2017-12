Cheers: in deze Amsterdamse winkel scoor je gouden prosecco-donuts

Van een bubbeltje zijn we niet vies, en zeker niet rond deze tijd van het jaar. Daar heeft Drake’s Luxury Boutique slim op ingespeeld: het Amsterdamse winkeltje komt met prosecco-donuts.

De donuts zijn niet alleen voorzien van proseccolikeur, ze zijn ook met goud geglaceerd. Er moest wel even geëxperimenteerd worden voordat de prosecco-donuts ook echt lekker waren. ‘Ik wilde graag een eigen donut, eentje die bij Drake’s past: met alcohol. Maar ik dacht dat het niet zou kunnen omdat alcohol verdampt,’ vertelt initiatiefnemer Xavier Bouterse aan Het Parool. ‘Toen ze bij donutwinkel Peejays zeiden dat het wel kon, zijn we direct gaan experimenteren.’

Proeven? Dat kan alleen op bepaalde tijden: op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Bij de donuts (€ 4,95) wordt ook een mini-flesje Moët (€ 19,95) geserveerd. ‘Kun je daarna meteen door naar je nieuwjaarsfeestje,’ aldus Xavier.

Prosecco-glazuur

De Amsterdamse winkel is overigens niet de eerste met prosecco-donuts op de menukaart. Eerder schreven we ook over de Amerikaanse winkel The Dougnut Project die alcoholische donuts verkoopt. Die donuts bevatten niet alleen prosecco van binnen; ook de glazuur is ervan gemaakt.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron LINDA.nieuws | Beeld